Ноябрянка перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей, думая, что кладет их на безопасный счет Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница 1965 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что с ее карты хотят украсть деньги и перевела их на неизвестные счета.

- Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что произошла утечка личных данных. В связи с этим некие лица пытаются снять деньги с ее банковского счета. Чтобы обезопасить свои сбережения, ноябрянке предложили

перевести их на якобы безопасный счет, - прокомментировали в ведомстве.

Далее, следуя инструкции звонившего, потерпевшая зашла в личный кабинет своего банка и перечислила аферистам 294 тысячи рублей. Деньги были списаны после того, как она сообщила злоумышленникам код, пришедший в смс-сообщении.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.