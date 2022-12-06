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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 12:55

Ноябрянка перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей, думая, что кладет их на безопасный счет

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Ноябрянка перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей, думая, что кладет их на безопасный счет

Ноябрянка перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей, думая, что кладет их на безопасный счет

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница 1965 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что с ее карты хотят украсть деньги и перевела их на неизвестные счета.

- Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что произошла утечка личных данных. В связи с этим некие лица пытаются снять деньги с ее банковского счета. Чтобы обезопасить свои сбережения, ноябрянке предложили

перевести их на якобы безопасный счет, - прокомментировали в ведомстве.

Далее, следуя инструкции звонившего, потерпевшая зашла в личный кабинет своего банка и перечислила аферистам 294 тысячи рублей. Деньги были списаны после того, как она сообщила злоумышленникам код, пришедший в смс-сообщении.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.