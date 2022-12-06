Фото: администрация Салехарда

В Салехарде откроют первый на Ямале экодом. Как сообщили в городской администрации, это современное общественное пространство и точка притяжения для людей, стремящихся жить экологично.

- Здесь будут проходить просветительские мероприятия для людей всех возрастов, встречи, экоуроки и тематическое общение. Кроме того, в игровой форме детей и взрослых познакомят с азами домашней сортировки мусора и научат адаптировать свой привычный быт к новшествам осознанного образа жизни. Также его посетители смогут сформировать новое экосообщество и найти друзей по интересам, - рассказали в мэрии.

Фото: администрация Салехарда

Сейчас на объекте завершаются строительные работы, и специалисты приступают к устройству «начинки». Кстати, все материалы, которые используют при реализации проекта экодома, на 100% экологичные.

Отметим, что за прошедший Год экологии в полку экосторонников заметно прибыло. Каждый второй салехардец предложил проект или участвовал в реализации экологических инициатив.