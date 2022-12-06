«Чистый Ямал»: северяне оценили экоинициативы ноябрьских нефтяников

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

В муниципалитетах ЯНАО подвели итоги Года экологии, который был объявлен в регионе губернатором Дмитрием Артюховым.

Жители округа оценивали экологические идеи и проекты, представленные в рамках конкурса «Чистый Ямал». Голосование проходило на портале «Живем на Севере». Призерами стали 227 проектов. Среди них - четыре инициативы «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза», реализованные в Ноябрьске и Муравленко.

Так, лидером в номинации «Экологическая инновация года» признан проект «Ноябрьский экологический полигон» – вместе с учеными и ямальским отделением Русского географического общества предприятие ведет наблюдение за состоянием основных природных экосистем.

В номинации «Экопросвещение года» первое место у сотрудника компании Павла Лукьяненка, реализовавшего проект «Охота за голосами». Летом он записывал пение перелетных птиц и сформировал аудиотеку, голоса пернатых уже можно послушать в «Яндекс.Музыке».

Также компания заняла второе место в номинации «Экопредприятие года» – высокую оценку получила деятельность, связанная с повышением надежности трубопроводных систем, рекультивацией земель, использованием попутного нефтяного газа, лесовосстановлением, восполнением биоресурсов. А третье место в номинации «Экоинициатива года» присуждено ноябрьским нефтяникам за проект «Сохраняя Ямал», призванный формировать у сотрудников предприятия экологическую ответственность и развивать дух эковолонтерства.

– Мы делаем все для того, чтобы свести к нулю даже потенциальное влияние на экосистемы в районах деятельности. Такой подход заложен в наш менталитет, это часть корпоративной культуры, даже за пределами офисов и производственных объектов. Здорово, что наши усилия и ответственное отношение к вопросам сохранения арктической природы не остаются без внимания и находят положительный отклик у региональных властей и у самих ямальцев, – отметил начальник управления экологической безопасности «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павел Халиков.

Следующий этап конкурса «Чистый Ямал» – региональный. Среди призеров голосования экспертное жюри определит 30 абсолютных победителей.