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НовостиЗдоровье6 декабря 2022 9:56

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 декабря 2022 года увеличилось на 31 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 6 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 31 человека. С начала периода количество заболевших достигло 149 483.

При этом в больницы региона госпитализировано четыре человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлен 5 561 человек с COVID-19, госпитализирован. 1 471. Всего в стране зарегистрировано 21 628 829 случаев. Излечились от коронавируса 6 690 человек, скончались - 59.