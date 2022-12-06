Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 декабря 2022 года увеличилось на 31 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 31 человека. С начала периода количество заболевших достигло 149 483.

При этом в больницы региона госпитализировано четыре человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлен 5 561 человек с COVID-19, госпитализирован. 1 471. Всего в стране зарегистрировано 21 628 829 случаев. Излечились от коронавируса 6 690 человек, скончались - 59.