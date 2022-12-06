В Салехарде участники «Школы гостеприимства» покажут себя на гала-ужине

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В окружной столице стартовала образовательная программа «Школа гостеприимства», участие в которой приму 27 сотрудников кафе и ресторанов Аксарки, Надыма, Лабытнанги и Салехарда. В течение трех дней они прокачают свои знания и навыки в обслуживании клиентов и продажах.

Экспертами программы выступят сразу два гуру своего дела. Так, Ирина Семенова является генеральным директором АНО «Центр Развития» - туристско-информационный цента в Шлиссельбурге. Ее опыт в туризме и индустрии гостеприимства превышает 25 лет. А Галина Позднякова - основатель школы ресторанного менеджмента PANGA, а также преподаватель в РЭУ имени Г. В. Плеханова на кафедре «Ресторанного бизнеса».

В первый день обучения спикеры расскажут о роли официанта в структуре кафе и ресторана, научат увеличивать клиентопоток, поделятся, как и почему туристы выбирают конкретное заведение.

Во второй день участникам напомнят основы этикета и стандарты сервиса, познакомят с «картой путешествий клиента», а также видами и тонкостями сочетаний блюд и напитков.

Третий день обучения пройдет более насыщено: первая его половина будет посвящена анализу клиента, психологии и технологиям решений конфликтных ситуаций. А после обеда участники пройдут итоговое тестирование, после которого определится пятерка финалистов конкурса «Лучший официант».

Показать, как усвоены полученные знания, участники программы смогут на финальном гала-ужине, который пройдет в одном из заведений города. Гости оценят качество сервиса и выберут лучшего официанта. В качестве приза он получит бесплатную стажировку в одном из ресторанов Москвы. Остальные участники получат сертификаты о прохождении программы и приятные призы.

Забронировать стол, чтобы посетить гала-ужин, можно по телефону: 8 (800) 301-65-55.

Отметим, что ключевая цель мероприятия - сделать обслуживание гостей заведений общепита приятнее и профессиональнее.