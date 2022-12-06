В преддверии новогодних праздников авиакомпания «Ямал» вводит дополнительный рейсы

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В преддверии Нового года и долгих выходных авиакомпания «Ямал» вводит дополнительный рейсы. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

29 декабря

Москва 11:20 – Салехард 16:00

Салехард 17:00 – Москва 18:10

30 декабря

Тюмень 14:20 – Салехард 16:00

Салехард 17:00 – Тюмень 18:40

31 декабря 2022

Тюмень 09:00 – Салехард 10:40

Салехард 11:40 – Тюмень 13:20

В конце новогодних каникул также вводятся дополнительные рейсы, чтобы северяне могли без проблем вернуться домой.

6 января

Тюмень 09:00 – Надым 10:40

Надым 12:00 – Тюмень 13:40

7 января

Москва 11:40 – Салехард 16:10

Салехард 17:20 – Москва 18:30

Тюмень 07:05 – Салехард 08:40

8 января

Салехард 15:50 – Тюмень 17:30

Билеты на рейсы уже доступны в кассах авиакомпании «Ямал» и на официальном сайте. Там же можно ознакомиться с тарифами и условиями их применения.