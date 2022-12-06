В преддверии новогодних праздников авиакомпания «Ямал» вводит дополнительный рейсы

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В преддверии Нового года и долгих выходных авиакомпания «Ямал» вводит дополнительный рейсы. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
29 декабря
Москва 11:20 – Салехард 16:00
Салехард 17:00 – Москва 18:10
30 декабря
Тюмень 14:20 – Салехард 16:00
Салехард 17:00 – Тюмень 18:40
31 декабря 2022
Тюмень 09:00 – Салехард 10:40
Салехард 11:40 – Тюмень 13:20
В конце новогодних каникул также вводятся дополнительные рейсы, чтобы северяне могли без проблем вернуться домой.
6 января
Тюмень 09:00 – Надым 10:40
Надым 12:00 – Тюмень 13:40
7 января
Москва 11:40 – Салехард 16:10
Салехард 17:20 – Москва 18:30
Тюмень 07:05 – Салехард 08:40
8 января
Салехард 15:50 – Тюмень 17:30
Билеты на рейсы уже доступны в кассах авиакомпании «Ямал» и на официальном сайте. Там же можно ознакомиться с тарифами и условиями их применения.