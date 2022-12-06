Прокуратура Губкинского помогла семье отравившегося в пекарне мальчика получить денежную компенсацию Фото: Вера Зенина

Прокуратура Губкинского помогла семье отравившегося в пекарне мальчика получить денежную компенсацию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с просьбой проверить заведение к ним обратилась мать ребенка.

- Установлено, что в апреле 2022 года 4-летний мальчик съел хлебобулочное изделие, купленное в местной пекарне, и заболел сальмонеллезом. Причиной заражения стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при изготовлении продукции, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о взыскании морального вреда в пользу ребенка.

В итоге суд обязал бизнесмена выплатить мальчику 50 тысяч рублей, что и было сделано.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Лабытнанги осудили владельца «Бургер Хауса», в котором отравились десятки человек. Он отделался ограничением свободы.