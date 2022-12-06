До конца года в Лабытнанги снесут 13 аварийных домов

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги продолжается снос ветхого и аварийного жилья. Как сообщили в городской администрации, всего в этом году ликвидируют 13 домов. Таким образом порядка 4,5 тысяч квадратных метров непригодного жилья уйдут в прошлое.

На данный момент уже снесены дома по четырем адресам:

- пер. Первомайский, 9а;

- ул. Клубная, 44;

- ул. Центральная, 38;

- ул. Пионерская, 13.

Сейчас подрядчик приступил к сносу дома №12 по пер. Парковый и балка по ул. Пионерская, 2.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в 2023 году в регионе завершится строительство двух крупных школ, одна из которых находится в Лабытнанги. Она рассчитана на 550 детей, учится ребята будут только в первую смену.