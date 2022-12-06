В Ямальском районе подвели итоги Года экологии

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский подвел итоги Года экологии. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Сегодня мы торжественно подвели итоги всех экологических акций и мероприятий, проведенных в районе. Общими усилиями высадили около 4 тысяч саженцев деревьев, собрали 9,5 тысяч кубометров мусора и более 1 500 тонн металлолома. Очень радует, что каждый северянин внес свой личный вклад в благоустройство Ямальского района. Ведь сохранение окружающей среды необходимо для наших детей и будущих поколений», - отметил управленец.

Также Андрей Кугаевский подчеркнул, что Ямальский район - уникальное место на Земле, где природа чрезвычайно хрупка и ранима.

«Результатами проделанной работы можно смело гордиться и верить в то, что будущее родного края в надежных руках», - добавил он.