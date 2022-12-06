Глава слекома Александр Бастрыкин заинтересовался трагической аварией с вахтовиками

Фото: телеграм-канал «Типичный Ямал»

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался трагической аварией, произошедшей 4 декабря в Ямальском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главного ведомства.

Напоминаем, что по дороге на Бованенковское месторождение столкнулись грузопассажирский автомобиль и автобус, в результате чего пострадали девять человек: один погиб, а оставшиеся восемь доставлены в больницу.

- По данному факту районный следком направил ходатайство в прокуратуру о передаче материалов по ДТП в следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу для дальнейшего расследования, - прокомментировали в СУ СКР.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад об обстоятельствах происшествия.