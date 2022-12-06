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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 1:00

На Ямале 6 декабря 2022 года подует ветер со скоростью 15 м/с

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 6 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 6 декабря

Погода на Ямале на 6 декабря

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 6 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, гололед и изморозь, ночью - метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью -14...-19 градусов, при натекании облачности до -6. Днем -19...-14 градусов, местами -3.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -14 градуса, днем -12. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО