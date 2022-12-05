В 2023 году в Салехарде уберут более 30 свалок

Фото: Алесей Титовский, соцсети

В 2023 году в Салехарде уберут 31 свалку. Кроме того, будут установлены десять фотоловушек, которые помогут бороться со стихийным выбросом мусора. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Также он рассказал, что до конца Года экологии в окружной столице планируется ликвидировать еще две свалки: разобрать старый коровник на ул. Ангальский мыс и провести генеральную уборку в районе дома №27а по ул. Николаева.

- Всего в этом году мы убрали 58 несанкционированных свалок. Это 12 тысяч кубометров мусора и 3,5 гектара очищенной территории, что равняется почти пяти футбольным полям! Отмечу, что ко многим субботникам присоединились и жители. Спасибо вам за неравнодушное отношение! - произнес градоначальник.