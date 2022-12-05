В Надыме отремонтируют площадку для выгула собак на ул. Полярная

В Надыме отремонтируют площадку для выгула собак на ул. Полярная. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- С 5 декабря площадка для дрессировки и выгула собак на ул. Полярная будет закрыта. В этот период подрядчик проведет ремонт оборудования и территории, - прокомментировали в мэрии.

Пока что дата открытия площадки неизвестна, ее сообщать позднее.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7(3499)502-638.

Напоминаем, что массово площадки для выгула собак начали устанавливать в городе в 2017 году. Их стандартный размер - 20 на 30 метров. В них имеются бум, вышка, баллон на цепях, тройной барьер, три кольца, две лавочки и урны. Вход расположен с обеих сторон.