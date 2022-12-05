Губернатор Дмитрий Артюхов ответит на вопросы ямальцев в день рождения округа

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

В день рождения округа, 10 декабря, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы местных СМИ и жителей.

«Обсудим, что удалось сделать за этот год, над чем нам еще предстоит поработать» - написал глава региона в своих соцсетях.

Задать вопросы губернатору можно в его официальных аккаунтах в социальных сетях. Начало трансляции ровно в 19:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на закрытии форума «Российский Север» Дмитрий Артюхов вручил гранты талантливым ямальцам. Сейчас в копилке региона 1 миллион 249 тысяч рублей.