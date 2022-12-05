Пара из Приуральского района приехала в Салехард, чтобы купить наркотики

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Салехарда задержала жителей поселка Харп с полными карманами наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- В ходе досмотра у 34-летней женщины и 40-летнего мужчины обнаружили полимерные свертки с порошкообразным веществом. Согласно экспертному исследованию, внутри оказался наркотик весом 1,239 грамма, - прокомментировали в ведомстве.

В процессе допроса задержанные пояснили, что запрещенные вещества они купили у некоего лица, связавшись с ним в мессенджере, а забрали через тайники-закладки.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Оказывается, пара приобрела наркотики для себя, не сбираясь их распространять, однако за это также предусмотрена ответственность. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».