Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 декабря 2022 года увеличилось на 29 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 29 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 452.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, скончавшихся от болезни тоже нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 667 человек с COVID-19, госпитализировано 585. Всего в стране зарегистрировано 21 623 268 случаев. Излечились от коронавируса 4 647 человек, скончались - 52.