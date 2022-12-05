На здании терминала новоуренгойского аэропорта установили световые буквы, складывающиеся в название города

Фото: аэропорт Нового Уренгоя

В Новом Уренгое практически все готово для открытия пассажирского терминала, строительство которого велось несколько лет. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в качестве завершающего штриха на здании установили большие световые буквы, складывающиеся в название города.

- Большие световые буквы, складывающиеся в название города - Новый Уренгой, установили на пассажирском терминале. Высота надписи составляет 2,2 метра, - прокомментировали в аэропорту.

Фото: аэропорт Нового Уренгоя

Напоминаем, что на прошлой неделе сотрудники аэропорта провели первое комплексное тестирование. Они отработали все основные процессы обслуживания пассажиров и проверили работоспособность оборудования. А в декабре состоится серия комплексных испытаний: волонтеры пройдут весь путь пассажира, начиная от входного досмотра и заканчивая выходом на посадку, а затем - от прибытия и до выхода на привокзальную площадь.