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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 7:17

Житель Нового Уренгоя лишился телефона после пьянки с новым знакомым

Злоумышленника уже задержали
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Полиция Нового Уренгоя раскрыла кражу мобильного телефона стоимостью 16 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением обратился мужчина 1973 года рождения, он сообщил, что накануне пропажи распивал алкоголь с новым знакомым.

- Накануне заявитель распивал спиртные напитки в компании малознакомого мужчины. Затем злоумышленник, воспользовавшись тем, что мужчина оставил без присмотра свой мобильный телефон, похитил его и скрылся с места преступления, - прокомментировали в ведомстве.

Преступником оказался ранее не судимы новоуренгоец 1979 года рождения. Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что житель Нового Уренгоя украл с работы металлическую трубу стоимостью миллион рублей.