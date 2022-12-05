На фестиваль «Ямальская строганина-2022» приедут три именитых шеф-повара

Фото: администрация Ямальского района

На фестиваль «Ямальская строганина-2022» приедут приглашенные шеф-повара. Как сообщили в администрации Ямальского района, все они - признанные мастера своего дела.

Так, Илья Вишневой руководить кухней ресторана «Карелия» в Петрозаводске. Кроме того, он имеется членство в гильдии шеф-поваров России, является победителем «Ямальской строганины-2021» в номинации «рецепт от шефа» и многих других кулинарных международных и региональных конкурсов.

Сергей Кузнецов - ведущий фестиваля, известный шеф-повар, телеведущий кулинарных рубрик и программ на «Первом канале», «Пятнице», «РЕН ТВ», «Ю» и «Кухне ТВ».

А Татьяна Ковалева - бренд-шеф одного из крупнейшего ресторана «Юрибей» в Салехарде. На ее мастер-класс по строганию рыбы можно любоваться вечно.

Напоминаем, что праздник пройдет в Яр-Сале с 9 по 10 декабря. Жюри выберет двух лучших поваров, каждому из которых достанутся 100 тысяч рублей. Бонус к основной конкурсной программе - номинация «Народное голосование», победитель которой уедет домой с памятным подарком от команды чемпионата.