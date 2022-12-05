В Тазовском инвалиды-колясочники пожаловались прокуратуре на слишком высокие бордюры Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском инвалиды-колясочники общественной организации «Оберег» пожаловались прокуратуре на слишком высокие бордюры. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, заявители сами проверили улицы и выявили нарушения по 29 адресам.

- Установлено, что по 29 адресам поселка высота бордюров по краям пешеходных путей, а также в местах съезда на проезжую часть не соответствует установленным требованиям, что затрудняет передвижение инвалидов, использующих кресла-коляски, - прокомментировали в прокуратуре.

В связи с этим гособвинитель внес преставление в адрес администрации, а также обратился в суд с иском об устранении имеющихся нарушений.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав мэрию обустроить пешеходные переходы в соответствии с требованиями закона. Сделать это надо в течение шести месяцев с момента вступления в силу решения суда

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.