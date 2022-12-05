Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги закрыли движение по первой полосе. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом.

- Сегодня, 5 декабря, с 9:30, закрывается движение по первой полосе ледовой переправе Салехард-Лабытнанги для проведения ремонтных работ, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент проезд возможен по второй и третьей полосам. Допускаются всех виды транспортных средств общей массой до 5 тонн.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по первой и второй полосам ледовой переправы открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.