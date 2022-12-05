«Потерял сознание»: в Ноябрьске дети съехали с горки и получили травмы

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С приходом зимы в городах Ямала традиционно строят ледяные горки для детворы. Не стал исключением и Ноябрьск. Правда, вместо радости и смеха дети получают от катания травмы и обращаются за помощью к медикам.

Один из таких случаев произошел в минувшее воскресенье. Пост об этом появился в группе «НТН| НеТипичный Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте».

«Добрый вечер ! Хочу выразить глубокую благодарность мужчине, который был сегодня вечером в парке и оказал помощь моей дочери. Скатившись с горки, она сильно ударилась и не могла встать, лежала на спине. Мужчина снял с себя куртку и подложил дочери, чтобы она не замерзла до приезда скорой. Спасибо большое за доброе сердце, за вашу отзывчивость, за то, что не оказались равнодушными. Счастья Вам и всех благ!» - написала горожанка.

Также женщина уточнила, что с ребенком все в порядке. К счастью, у девочки оказался лишь ушиб.

В комментариях к посту ямальцы присоединились к словам благодарности, отметив, что это поступок настоящего мужчины.

А спустя время под записью появилось еще одно сообщение. По словам местной жительницы, девочка была не единственной, кто получил травмы на горке в этот день.

«Там и мальчик сегодня в дерево въехал на плюшке, 5 лет. Сознание потерял, тоже скорая забрала» - рассказала девушка.