В Ноябрьске пройдет новогодний праздник для детей, чьи отцы участвуют в спецоперации Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске пройдет новогодний праздник для детей, чьи отцы участвуют в спецоперации. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Мобилизация Ямал».

Известно, что мероприятие состоится 2 января на озере Ханто, а организует его Фонд «Боевое Единство».

Юных горожан ждут полевая кухня с Дедом Морозом, катания на санях, игры, конкурсы и, разумеется, подарки.

Напоминаем, что также дети участников спецоперации отправятся на Губернаторскую елку. Праздник пройдет с 19 по 21 декабря. В программе - посещение достопримечательностей окружной столицы, знакомство школьников с культурой коренных народов Севера, экскурсия в природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск», встреча с Ямал Ири, мероприятие в МВК имени И.С. Шемановского и прочее.