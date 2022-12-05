Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде матери и жены бойцов, участвующих в спецоперации, создали Совет семей военнослужащих. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Вновь встретились с мамами и женами наших бойцов. Обсудили бытовые вопросы, поделились новостями. Мы всегда на связи с семьями по телефону и онлайн, встречаемся с каждой индивидуально. Благодаря активности и инициативности этих хрупких женщин появился Совет семей военнослужащих. В ближайшее время решим вопрос по помещению для их встреч, - рассказал градоначальник.

Также он отметил, что при содействии губернатора Дмитрия Артюхова солдатам регулярно отправляются необходимая экипировка, обмундирование, теплые вещи и многое другое.

Кроме того, посильную поддержку оказывают и обычные горожане, продолжая приносить гуманитарную помощь.

Напоминаем, что пункт сбора по-прежнему находится по адресу: ул. Республики, д. 7.