На Ямале 5 декабря 2022 года будет не по-северному тепло

Погода на Ямале на 5 декабря Фото: Вера Зенина

В понедельник, 5 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков, местами метель, ночью ожидаются гололед и изморозь. Ветер северо-западный с переходом на западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью -6...-11 градусов, при прояснении до -18, днем -2...-7.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -14 градуса, днем -7. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: