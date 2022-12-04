Спортсмены из Муравленко завоевали золото и серебро крупных состязаний по боксу

Фото: администрация Муравленко

Муравленковцы завоевали золото и серебро крупных состязаний по боксу. Об этом сообщают на официальной странице администрации Муравленко в соцсети.

- В Надыме завершился турнир по боксу памяти Владислава Стрижова. В состязаниях приняли участие 19 команд – более ста спортсменов из России и ближнего зарубежья - отмечают в администрации.

Ямальские боксеры Сергей Усенко и Малик Гажаев выиграли золотую и серебряную медали соответственно. Кстати, оба спортсмена тренируются в спортивной школе «Арктика».

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Ноябрьска стал лучшим на Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту.