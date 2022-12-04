Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 декабря 2022 года увеличилось на 32 человека Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 32 человека. С начала периода количество заболевших достигло 149 423.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлен 6 598 случай COVID-19, госпитализировано 722. Всего в стране зарегистрировано 21 617 601 случай. От ковида за сутки умерли 55 человек, всего зафиксировано 392 231 смертельных случаев.