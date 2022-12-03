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НовостиОбщество3 декабря 2022 19:19

Жители Ноябрьска голосуют за название сквера на улице Ленина

Голосование продлится до 14 декабря
Иван Литвинов
Фото% Группа Вконтакте Администрация Ноябрьска.

Фото% Группа Вконтакте Администрация Ноябрьска.

Жителям Ноябрьска предложили выбрать название сквера у городской мэрии. Голосование идет на сайте «Живём на севере».

Среди предложенных вариантов: Центральный сквер, сквер Нефтяников, Административный, сквер Героев Ямала, Уютный, Ямальский, Северное Сияние. Последнее название лидирует, но голосов пока набралось менее сотни.

До конца голосования 10 дней.

Ранее в администрации Ноябрьска сообщали, что Новые названия будут даны скверу на улице Ленина, району, д. 47, центральному бульвару на улице Ленина; улицах в мкр. П-1А, П -1; мкр. П-3; мкр. П-2, П-3; мкр. П-1, П-3, П-4.