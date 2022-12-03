В Муравленко проходит Чемпионат Ямала по художественной гимнастике

Фото из аккаунта Вконтакте Елены Молдаван.

Сегодня, 3 декабря, в Муравленко проходят чемпионат и первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по художественной гимнастике.

В нём принимают участие 140 сильнейших спортсменок со всего региона. В город приехали гимнастки из Ноябрьска, Аксарки, Губкинского, Надыма, Нового Уренгоя и Пуровского района.

- Наш город представляют воспитанницы спортивной школы «Арктика» под руководством Анастасии и Екатерины Варлаковых, - написала у себя на страничке глава Муравленко Елена Молдаван.

Фото из аккаунта Вконтакте Елены Молдаван.

Имена победительниц станут известны уже завтра, 4 декабря.

«Ранее «Комсомольская правда — Ямал» писала о том, что в Муравленко открылся спорткомплекс «Лидер», который строили почти 9 лет. Именно в этом спорткомплексе занимаются сильнейшие на Ямале гимнастки. Здесь и проходят в эти дни соревнования гимнасток.