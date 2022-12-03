В Надыме обсудили перспективы развития потребительского рынка Ямала

В Надыме встретились представители власти и предприниматели. Фото из аккаунта Дмитрия Жаромских в соцсети Вконтакте.

Проект «Развитие потребительского рынка в ЯНАО» обсудили в Надымском районе. Глава района Дмитрий Жаромских, представитель проектного офиса ЯНАО Сергей Хрущёв и руководитель центра «Мой бизнес» Виктория Внукова встретились с местными предпринимателями.

Все пришедшие бизнесмены различное время получали финансовую поддержку местных исполнительных органов на реализацию своих бизнес-проектов».

- Как я уже неоднократно говорил, в районе и на Ямале действуют формы поддержки малого и среднего бизнеса, есть варианты и для тех, кто планирует реализовать крупные проекты. Мы всегда готовы поддержать интересные начинания, благодаря которым город преображается и становится более современным и комфортным, - написал Дмитрий Жаровских в своих аккаунтах в социальных сетях.

Как пример реализации такого сотрудничества в Надыме уже работает магазин зоотоваров «ЗОО Трейд», а до конца года откроет свои двери ТЦ «Глобус» после завершения ремонта.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о мерах поддержки бизнеса в трудных условиях.