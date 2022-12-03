Жители Лабытнанги почтили память неизвестных солдат погибших на войне

Фото с сайта МАУК "Централизованная клубная система Лабытнанги".

В Лабытнанги в субботу, 23 декабря, жители города вышли на митинг в День Неизвестного Солдата. Его ежегодно отмечают в России 3 декабря.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду

Ямальцы вспомнили пропавших без вести близких, вставших на защиту страны, почтили бессмертный подвиг погибших во время боевых действий и возложили цветы к Вечному огню.

Перед началом Великой отечественной войны в ЯНАО проживали почти 46 тысяч человек: из них русских – 20 тысяч, коренного населения – 25 тысяч. С Ямала было призвали около 9 тысяч человек, 4 тысячи из них погибли.