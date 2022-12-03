В 2023 году в Салехарде построят еще одну мечеть

В Салехарде построят еще одну мечеть Фото: Андрей Новиков

О планах по строительству в Салехарде еще одной мечети рассказал заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров во время пресс-конференции 2 декабря.

Он рассказал, что место для строительства уже определено, проект также существует. Строить мечеть начнут за бюджетный счёт в 2023 году.

Ямала — это многонациональная территория и налогоплательщиками являются люди различных конфессий, вероисповеданий. Мы научились понимать друг друга. Живём уже много десятилетий вместе и помогаем всем конфессиям, - сказал Мажаров.

Мажаров также рассказал, что в Салехарде практически полностью завершено строительство нового храмового комплекса, на который вскоре смогут посмотреть гости Ямала со всей России. Сейчас этот комплекс состоит из двух храмов — верхнего и нижнего. На объекте трудятся около 200 строителей.

- Очень приятно, что у нас есть такое грандиозное сооружение. Ясно, что оно стоит определенных денег. Но мы живем не только нефтью и газом, мы еще не вышли из ветхого и аварийного жилья, но храмы всегда были и несли колоссальную нагрузку в плане единения народа, сказал Мажаров.

Самая северная мечеть России была открыта в Салехарде в 2001 году.