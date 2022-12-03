Глава Салехарда пообещал скидки в магазинах родственникам мобилизованных

Родственникам мобилизованных в зону СВО пообещали скидки в магазинах Салехарда Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мэр Салехарда после общения с предпринимателями пообещал для родственников мобилизованных скидки в магазинах. Об этом Алексей Титовский рассказал на своей личной страничке в Telegram.

- Сегодня пообщался с нашими предпринимателями. Поблагодарил их за поддержку мобилизованных и их семей. Знаю, что многие отправляли гуманитарную помощь с начала СВО, а с момента частичной мобилизации стали адресно помогать родителям, женам и детям наших призванных салехардцев, - написал Титовский.

По словам мэра Салехарда будет разработана карта скидок для магазинов, частных образовательных, медицинских и других учреждений. Размер скидок и услуг предприниматели определят самостоятельно.

- В понедельник программа поддержки стартует в сети магазинов «Звениговский». До 20 декабря проработаем механизм предоставления скидок и запустим масштабно, - пообещал Алексей Титовский.

Ранее «Комсомольская правда — Ямал» писала о том, что губернатор региона Дмитрий Артюхов пообещал мобилизованным землякам всю необходимую помощь.