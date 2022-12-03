На Ямале за сутки произошло 11 ДТП

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по ЯНАО

Только за одни сутки, 2 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 11 автоаварий.

В Лабытнанги в 7.40 утра водитель «Рено» на перекрестке улиц Школьной и Дзержинского сбил пешехода, переходившего улицу на зелёный. Мужчину с травмами госпитализировали в медучреждение.

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

В поселке Тазовский в 13.50 произошла авария в районе дома №4 в микрорайоне Солнечный. Здесь «Форд» вылетел с дороги и перевернулся. Водителя автомобиля также госпитализировали.

С начала 2022 года на ямальских дорогах в 4404 зарегистрированных ДТП 23 человека погибли и 318 получили травмы, в их числе 41 ребёнок, сообщает пресс-служба ГИБДД ЯНАО.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. Пешеходам, в темное время суток, рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

Ранее «Комсомольская правда — ЯМАЛ» писала о ДТП в Салехарде, где из-за водителя легковушки, спровоцировавшего аварию, пострадал человек.