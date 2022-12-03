На Ямале 3 декабря 2022 года потеплеет до -9 градусов

В ЯНАО 3 декабря будет облачно с прояснениями

Ямало-Ненецком автономном округе 3 декабря 2022 года будет облачно с прояснениями. Днём ожидается небольшой сне. Ночью на западе региона преимущественно без осадков. В отдельных районах возможна метель. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью -14...-19 градусов, при прояснении -24 градуса, днем -5...-10 градусов. Местами до -15 градусов.

В Салехарде пасмурно, температура днем -7...-9 градусов.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: