Фото: пресс-служба губернатора

В регионе выбрали победителей конкурса экологических проектов и инициатив «Чистый Ямал». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, с 22 по 27 ноября северяне голосовали за экоидеи своего муниципалитета на портале «Живем на Севере» - выбирали как реализованные проекты, так и эколидеров. Самыми активными стали пуровчане - 7 087 голосов, с небольшим отрывом на втором месте расположились жители Нового Уренгоя - 7 053 голоса.

Финальным этапом конкурса стала работа экспертной комиссии. Из 227 проектов, победивших в голосовании на портале, члены жюри выбрали 30 победителей и призеров. Критериями оценки стали актуальность, социальная значимость, инновационность, уникальность, информационная открытость, перспективы дальнейшего развития и многое другое.

- На конкурс поступили достойные экоидеи. Нам было непросто принять решение, но проекты северян, которые дошли до окружного жюри, уже победили в своем муниципалитете. В Год экологии мы повысили экологическую грамотность, убрали территории и высадили деревья. Спасибо ямальцам, что подарили округу такое многообразие добрых дел, - сказал председатель жюри конкурса «Чистый Ямал» Владимир Пушкарев.

Победителей муниципальных этапов наградят на экологических мероприятиях. Они проходят во всех районных центрах округа. А финальные итоги объявят на окружном мероприятии в Салехарде.