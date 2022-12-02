Фото: департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО

Благодаря инвестпрограммам в отдаленных поселениях Ямала построили пять новых котельных. Об этом сообщили в региональном департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

За семь лет специалисты ввели в эксплуатацию котельные в следующих населенных пунктах: Мужи, Горки, Антипаюта, Газ-Сале, Тарко-Сале и Красноселькуп. А в Ноябрьске, помимо блочно-модульной котельной, также построили центральный тепловой пункт и магистральную тепловую сеть.

Кроме того, выполнено технические перевооружения котельной в Губкинском и центрального теплового пункта в Салехарде, установлены емкости для хранения дизельного топлива в Пурпе и Харампуре.

В 2022 году завершена реконструкция котельной рыбзавода в Тазовском, котельной №6 в Салехарде и центрального теплового пункта в Харпе.

Также в следующем году планируется продолжить строительство трех центральных тепловых пунктов, котельной №12 и техническое перевооружение котельной №14 в Салехарде, реконструкцию котельной №12 в восьмом микрорайона Лабытнанги и строительство новой котельной в Новом Порту.

Завершится строительство центрального теплового пункта и техническое перевооружение котельной канализационные очистные сооружения в Муравленко.