В Приуральском районе появится бассейн с пятью дорожками

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

В Приуральском районе появится первый в истории бассейн. Как сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту, он расположится в здании нового спорткомплекса.

- В настоящее время ведутся работы по устройству свайного основания спорткомплекса. Сдача объекта планируется на конец следующего года, - прокомментировали в ведомстве.

На площади более четырех тысяч квадратных метров разместятся универсальный спортзал, зал для спортивных игр, раздевалка, душевая, медпункт и сауна.

В самом бассейне предполагается пять дорожек с глубиной до 1,8 метра. Одновременно в нем смогут заниматься 40 человек.

Ранее Комсомольская правда - Ямал писала о том, что в Аксарке построят двухэтажный стационар и подстанцию скорой медицинской помощи. Это будет единое здание площадью более 400 квадратных метров, соединенное теплым переходом.