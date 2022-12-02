За месяц ноябряне отдали мошенникам более 10 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Жители Ноябрьска продолжают вестись на уловки мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, только за ноябрь полицейские зарегистрировали 19 заявлений, а общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.

Одной из распространенных схем мошенничества является «звонок от сотрудника службы безопасности банка или иного должностного лица». Так, семь жителей города попались на эту схему, поверив, что на их имя оформляется кредит. А чтобы обезопасить свои сбережения, их необходимо перевести на якобы безопасный счет. Таким образом горожанам причинен материальный ущерб на сумму более 8 миллионов 200 тысяч рублей.

Второй способ обмана - это покупка товаров на интернет-сайтах. В течение месяца зарегистрировано восемь таких случаев мошенничества.

Полицейские призывают ноябрян проявлять осторожность, особенно при совершении онлайн-сделок с неизвестными людьми.

- Не переходите по ссылкам для оплаты товаров, которые получаете в мессенджере от неизвестных, не вводите данные банковских карт на неизвестных сайтах. Необходимо помнить, что от ваших действий во многом зависит сохранность денежных средств и ваше финансовое благополучие, - сказали в отделении полиции.