АО «Транснефть – Сибирь» подключило к нефтепроводу реконструированный приемо-сдаточный пункт в Тюменской области

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение к системе магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Омск реконструированного приемо-сдаточного пункта (ПСП), принадлежащего ООО «Соровскнефть». Модернизация проводилась с целью увеличения пропускной способности ПСП с 1,6 млн тонн нефти до 4,6 млн тонн в год.

Реконструированный приемо-сдаточный пункт, расположенный в Уватском районе Тюменской области, оборудован системой измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), в составе которой действуют в настоящее время семь измерительных линий общей пропускной способностью более 600 тонн нефти в час. Аналогичным объемом нефти для сравнения можно наполнить восемь железнодорожных цистерн емкостью 85 куб. м каждая.

В рамках реконструкции было увеличено с 3 до 7 единиц измерительных линий, с 4 до 7 перекачивающих насосов. Также была увеличена емкость резервуарного парка ПСП.

Прием нефти в систему МН Усть-Балык – Омск через СИКН ПСП осуществляется на нефтеперекачивающей станции «Муген-1» Тобольского управления магистральных нефтепроводов. Углеводородное сырье, предъявляемое к сдаче, соответствует ГОСТ Р 51858-2002 и показателям качества, указанным в технических условиях на подключение объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам ПАО «Транснефть».

Приемо-сдаточный пункт добывающей компании подключен к системе МН Усть-Балык – Омск с июня 2013 года, изначально был рассчитан на пропускную способность 1,07 млн тонн в год с последующим увеличением с 2016 года до 1,6 млн тонн в год. Всего Тобольское УМН принимает нефть от 7 поставщиков на 5 приемо-сдаточных пунктах.