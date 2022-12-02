Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 декабря 2022 года увеличилось на 29 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 29 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 360.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлен 6 721 человек с COVID-19, госпитализировано 1 150. Всего в стране зарегистрировано 21 604 334 случая. Излечились от коронавируса 5 684 человека, скончались - 57.