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В Салехарде силовики проверили школы после сообщений о минировании. Сегодняшним утром, 2 декабря, текст с угрозой в виде электронной рассылки поступил сразу во все учебные заведения города.

Однако данная информация не подтвердилась - никаких подозрительных предметов в школах найдено не было. Занятия продолжаются в штатном режиме.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске учеников школы №13 экстренно эвакуировали из-за распыленного газового баллончика. Помещение моментально наполнилось слезоточивым веществом, занятия оказались сорваны, а детей отправили домой.