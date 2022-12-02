Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги создадут первичное отделение Российского движения детей и молодежи. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

«Исполняем поручение президента - создаем в Лабытнанги первичное отделение Российского движения детей и молодежи. Накануне встретились с самыми активными ребятами Семи лиственниц, чтобы вместе составить план работы», - написала в своих соцсетях градоначальница.

Ребята будут вовлечены в добровольчество, патриотические акции, спортивную и творческую жизнь.

«Уже есть отличные идеи. Сейчас школьники и молодежь участвуют в командной работе по формированию проектов своего первичного отделения», - отметила Марина Трескова.