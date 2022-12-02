Тазовчанин, в квартире которого произошла поножовщина, накинулся на приехавших по вызову полицейских

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В Тазовском осудят местного жителя, напавшего на полицейского. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, правоохранители приехали на вызов, но хозяин жилища, он же обвиняемый, не захотел их пускать.

- 28 октября в отделение полиции поступило сообщение о ранении мужчины ножом в одной из квартир. Сотрудники полиции, прибывшие по адресу, где произошло преступление, потребовали от хозяина впустить их, но он, находясь в алкогольном опьянении, не открывал дверь, надеясь, что сотрудники уйдут. Со временем полицейским все же удалось убедить правонарушителя выйти. Однако, оказавшись на лестничной клетке, обвиняемый неожиданно нанес одному из правоохранителей удар кулаком в область туловища, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, и уголовное дело передано в суд.