В Новом Уренгое выбрали победителя фестиваля ледовых скульптур

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое завершился фестиваль ледовых скульптур «Ямал необъятный». Об этом сообщили в городской администрации.

- За несколько дней площадь перед администрацией города превратилась в зимнюю сказку. Все это благодаря мастерам-скульпторам со всей России, которые создали ледовые шедевры, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Нового Уренгоя

В итоге победителем фестиваля-конкурса стал Андрей Молоков (скульптура «Молодой рыбак»). На втором месте расположились Андрей и Николай Кокорины (скульптура «Тундра - любовь геолога»), а на третьем - Александр Шакиров (скульптура «Синяя птица Ямала»).

Всем победителям вручены дипломы, медали и денежные сертификаты.

Ледовая фигуры будут радовать глаз новоуренгойцев до самой весны. Здесь можно сделать красивые фото, гулять всей семьей и рассказывать детям о Ямале.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Напоминаем, что в городе началась установка новогодних елок. Зеленые красавицы уже радуют ребят в Коротчаево и Лимбяяхе, на площади у Полярной Совы и в мкр. Оптимистов.