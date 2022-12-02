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НовостиОбщество2 декабря 2022 4:12

В Харпе торжественно открыли 3D кинотеатр

Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В отдаленном микрорайоне Лабытнанги торжественно открыли 3D кинотеатр. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Долгожданное событие для всех харповчан. В поселке Северного сияния под занавес Года культурного наследия распахнул свои двери 3D киноцентр, - сказала градоначальница.

Современное оборудование для трансляции киноновинок власти приобрели за счет средств муниципалитета и окружного департамента культуры.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Символично то, что культурное событие сопряжено с внешними преобразованиями самого Дома культуры. При поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова мы планируем ремонт помещений. А это значит, что просмотр любимых фильмов станет еще более комфортным и приятным, - подытожила Марина Трескова.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Харпе заработал цех по переработке мяса оленя.