В Харпе торжественно открыли 3D кинотеатр

Фото: Марина Трескова, соцсети

В отдаленном микрорайоне Лабытнанги торжественно открыли 3D кинотеатр. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Долгожданное событие для всех харповчан. В поселке Северного сияния под занавес Года культурного наследия распахнул свои двери 3D киноцентр, - сказала градоначальница.

Современное оборудование для трансляции киноновинок власти приобрели за счет средств муниципалитета и окружного департамента культуры.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Символично то, что культурное событие сопряжено с внешними преобразованиями самого Дома культуры. При поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова мы планируем ремонт помещений. А это значит, что просмотр любимых фильмов станет еще более комфортным и приятным, - подытожила Марина Трескова.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Харпе заработал цех по переработке мяса оленя.