Ситуация на рынке труда стабильная: департамент занятости Ямала подвел итоги года

Директор департамента занятости ЯНАО Ольга Аникина в рамках пресс-конференции рассказала об итогах работы за 2022 год. По ее словам, уровень безработицы на Ямале остается одним из самых низких в стране.

Сегодня ямальцам доступны свыше 17 тыс. свободных рабочих мест в сферах производства, строительства, транспорта и логистики, добывающей промышленности, образования, здравоохранения и др.

Для снижения напряженности на рынке труда в округе реализуется программа содействия занятости и принимаются дополнительные меры. Так, за 11 месяцев 2022 года мероприятиями охвачены 29 910 человек, трудоустроены – 9 593.

В центрах занятости населения 16 720 ямальцев получили услуги по профориентации, улучшили свои навыки по самопрезентации, научились составлять резюме, прошли психологические тренинги по преодолению барьеров для трудоустройства.

Кстати, для тех, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию, могу сделать это бесплатно благодаря мерам поддержки в рамках нацпроекта «Демография».

Образовательная программа и форма обучения определяются индивидуально: можно пройти курсы повышения квалификации, получить дополнительное образование, освоить новую профессию, востребованную на рынке труда, на базе колледжа или вуза. В этом году приступили к обучению 1 205 северян, 867 из них закончили обучение, остальные – продолжают учиться.

По поручению губернатора в сфере занятости предусмотрены две меры поддержки для членов семей участников специальной военной операции. Первая – региональная доплата до максимальной величины пособия по безработице, вторая – содействие в поиске работы. Максимальное пособие по безработице получили восемь человек, содействие в поиске работы оказали 18-ти северянкам.

Из безработного в бизнес

Одной из самых эффективных мер поддержки безработных на Ямале считается помощь в открытии своего дела. В службе занятости проводится обучение основам предпринимательства, здесь же специалисты помогают составить бизнес-план и оказывают финансовую помощь.

В этом году предпринимателями стали 177 безработных ямальцев, 86 из которых – при финансовой поддержке ведомства. Так, во многих населенных пунктах Ямала открылись ателье, салоны красоты, магазины здорового питания и др.

В предстоящем году размер финансовой поддержки безработных граждан, которые планируют начать свое дело, повысится до 200 тыс. руб. Финансирование заложено на поддержку 85 человек.

«Ориентир: Ямал»

Продолжается реализация проекта «Ориентир: Ямал», который возвращает лучших выпускников ямальских школ по окончании вузов на работу в регион. Проект был запущен в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. За все время действия программы в ЯНАО вернулся и трудоустроился 31 специалист. Сейчас на сопровождении у карьерных консультантов находятся 40 студентов, заканчивающих обучение в 2023 году.

Среди мер поддержки в рамках программы: отмена накопительного принципа применительно к северной надбавке, полные северные сотрудникам региональных и муниципальных организаций – с первого дня работы, специалистам востребованных профессий – служебное жилье, молодым работникам – единовременная выплата в 100 тыс. руб.

Трудоустройство инвалидов

За 11 месяцев текущего года на Ямале трудоустроили 307 инвалидов, для 40 из них работодатели получили грант от губернатора для организации рабочих мест.

В 2023 году стартует сервис «Школа занятости инвалидов», который подразумевает проведение тренингов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работодателям прохождение обучения поможет организовать рабочие места, адаптировать сотрудников с особенностями здоровья, а также выстроить работу так, чтобы процесс был комфортным для всех участников.

Сервисы для работодателей

В сфере занятости населения реализуются антикризисные меры поддержки. Работодателям частично возмещаются затраты на выплату заработной платы, это позволяет создать новые рабочие места и сохранить имеющиеся. Благодаря федеральной и региональной поддержке 407 работодателей трудоустроили 967 человек. Сейчас размер компенсации составляет 15 тысяч рублей на одно рабочее место. Со следующего года – 20 тысяч рублей.

Программа по субсидированию найма продлена до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Компенсации расходов на частичную оплату труда новых работников получат компании, нанявшие молодых людей в возрасте до 30 лет включительно. На таких сотрудников организации продолжат поэтапно получать субсидии в размере трех МРОТ. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов, а затем направить заявление в Фонд пенсионного и социального страхования. С начала года на Ямале данной мерой поддержки воспользовались 54 работодателя, которые трудоустроили 92 человека.

В этом году в Новом Уренгое и Пуровском районе проходит апробация окружного пилотного проекта «Кадры под ключ». Он ориентирован на малый и средний бизнес. Позволяет предпринимателям получить пакет услуг: подбор, отбор, оценка и трудоустройство кадров. Участниками проекта стали 23 работодателя, которым приняли на работу 67 человек. Сотрудники центров занятости берут на себя работу кадровых служб, тем самым и экономят время и средства предпринимателей. С 2023 года проект будет масштабирован на весь регион.

– Работодатель остается главным партнером службы занятости населения на рынке труда. Осуществляется адресная работа по подбору необходимых специалистов, формируется база резюме, проводятся открытые отборы кандидатов. Итогом мероприятий стало закрытие потребности в кадрах 1015 работодателей, – отметила Ольга Акинина, директор департамента занятости населения ЯНАО.

Преобразование центров занятости

В округе продолжается модернизация службы занятости населения: обновляются оборудование, мебель, пространства создаются в едином стиле, улучшаются зоны ожидания, внедряется электронная очередь и др.

Центры занятости населения Тазовского района и Нового Уренгоя преобразованы в «Кадровые центры». В конце этого года «Кадровый центр» откроется в Тарко-Сале, в 2023-м – в Лабытнанги и Муравленко.

Продолжается развитие электронного взаимодействия с участниками рынка труда. С 2022 года подача заявления по содействию в поиске подходящей работы и постановки на учет в качестве безработного осуществлялась только через портал «Работа в России». Те, кто испытывал затруднения могли обратиться в центр занятости, где специалисты на «гостевых» компьютерах оказывали помощь в заполнении заявления на указанном ресурсе. Таким образом процесс стал быстрее и доступнее.

– В 2023 году приоритетным направлением работы ведомства остается поддержание стабильности на региональном рынке труда. Продолжится переориентация на комплексное оказание услуг и внедрение клиентоцентричности, а также развитие профессиональных компетенций и навыков граждан, внедрение новых механизмов по подбору кадров для работодателей, – подытожила Ольга Акинина.