В перинатальном центре Ноябрьска возобновились партнерские роды

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В перинатальном центре Ноябрьской ЦГБ возобновились партнерские роды. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Чтобы сопровождать роженицу в отделение, нужно пройти небольшое медицинское обследование: сделать флюорографию и сдать не ранее чем за 48 часов до момента родов ПЦР-тест на коронавирус. Если все результаты окажутся в норме, то будущего отца проводят в палату. Перед этим, кстати, ему надо переодеться в чистую одежду.

Приняв совместное решение о партнерских родах, супружеская пара может уточнить подробности у заместителя главврача по акушерству и гинекологии Людмилы Игольниковой. К ней нужно предварительно записаться на прием. Сделать это можно по одному из номеров: : 42-47-76, 42-47-78, 33-50-86, 33-50-94.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в 2022 году благодаря ЭКО в регионе родилось 80 малышей. Весь комплекс - от диагностики до родоразрешения - проводится бесплатно.