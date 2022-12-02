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НовостиОбщество2 декабря 2022 3:04

Жители Салехарда решат, в каких дворах нужно высадить деревья и кустарники

Озеленение пройдет в следующем году
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Власти Салехарда предложила горожанам решить, какие дворы в городе больше всего нуждаются в озеленении. Свои предложения северяне могут оставить на портале «Живем на Севере» до 1 февраля 2023 года.

- Придомовые территории планируется озеленять совместными усилиями администрации города, управляющих компаний и жителей, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что в этом году город на Полярном круге украсили 1 100 деревьев и более 5 тысяч кустарников.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде подвели итоги второго этапа расчистки береговой линии реки Полуй. Всего с начала июня 2022 года волонтерам удалось собрать 2 237 кубометров мусора, который, затем, отправился на утилизацию или полигон ТБО. Таким образом = в порядок привели аж 18 гектаров прибрежной зоны.