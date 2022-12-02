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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 1:49

На Ямале 2 декабря 2022 года местами пройдет снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 2 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 2 декабря

Погода на Ямале на 2 декабря

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 2 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на западный западный 5-10 м/с, днем по северо-востоку 8-13 м/с. Температура ночью -20…-25 градусов, при прояснении до -32, днем -12…-17 градусов, местами до -24.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -22 градуса, днем -16. Ветер 5-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО